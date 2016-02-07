Абромавичус назвал имя навязываемого себе "заместителя" – Андрей Пасишник

С "согласия" Администрации президента стать заместителем министра экономического развития, контролировать "Нафтогаз" и другие госпредприятия пытался Андрей Пасишник. Об этом в эфире ТСН.Тиждень заявил министр экономразвития Айварас Абромавичус.

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По его словам, действия этого человека стали "последней каплей", после чего министр заявил о своей отставке. Абромавичус отметил, что Пасишник является "человеком" Игоря Кононенко, народного депутата и бизнес-партнера президента Украины Петра Порошенко.

Абромавичус добавил, что документы Пасишника на трудоустройство принесли в министерство. После этого была СМС-переписка между Абромавичусом и Пасишником, в ходе которой выяснилось, что к скандалу причастен Кононенко.

Министр убеждает, что сохранил скрин-шоты этой переписки. Ранее Абромавичус публично назвал только одну фамилию – близкого к президенту Игоря Кононенко. Имя человека, который звонил из Администрации президента, Абромавичус отказался называть в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко рассказал, что поводом для отставки Абромавичуса стало, в частности, навязывание ему в заместители Сергея Пинькаса, до недавнего времени занимал должность первого заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". По словам Лещенко, лоббирование этого вопроса шло со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Кроме того, сообщалось, что в заместители министра метил и исполнительный директор.а. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник, которого лоббировал первый заместитель председателя фракции БПП в Раде Игорь Кононенко. Сам Пасишник признал, что предлагал Абромавичусу свою кандидатуру, но получил с его стороны отказ, поскольку "эта должность исключительно под оборонный комплекс". Андрей Пасишник – исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", приближенный к парламентской группы "Воля народа".