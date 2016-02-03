Кононенко заявил о готовности сложить депутатский мандат
Заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко утверждает, что готов сложить депутатский мандат, если так решит фракция.
Об этом он заявил в среду, комментируя коррупционные обвинения в его адрес со стороны министра экономики Айвараса Абромавичуса, пишет Украинская правда.
"У меня нет проблем уйти из парламента, я могу сделать это хоть завтра. Если будет решение фракции, то я это сделаю", – заявил Кононенко.
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При этом он отверг все обвинения и заявил, что их невозможно доказать.
"Относительно обвинений меня нет ни одного документа. Его нет, не было и не будет. Это абсолютный антипиар", – считает он.
Кононенко также заявил, что не навязывал Абромавичусу подконтрольного себе заместителя министра экономики.
Как сообщал УНИАН, министр Абромавичус решил подать в отставку из-за конфликта с Кононенко.