Кононенко заявил о готовности сложить депутатский мандат

Об этом он заявил в среду, комментируя коррупционные обвинения в его адрес со стороны министра экономики Айвараса Абромавичуса, пишет Украинская правда.

"У меня нет проблем уйти из парламента, я могу сделать это хоть завтра. Если будет решение фракции, то я это сделаю", – заявил Кононенко.

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При этом он отверг все обвинения и заявил, что их невозможно доказать.

"Относительно обвинений меня нет ни одного документа. Его нет, не было и не будет. Это абсолютный антипиар", – считает он.

Кононенко также заявил, что не навязывал Абромавичусу подконтрольного себе заместителя министра экономики.

Как сообщал УНИАН, министр Абромавичус решил подать в отставку из-за конфликта с Кононенко.