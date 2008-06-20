Черновецкий готовится пикетировать Кабмин

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим новым распоряжением запретил строительство жилого дома по адресу Березняковская,12, где произошел конфликт между застройщиком и жителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера во время своего визита на конфликтную площадку.

«Любое строительство здесь незаконно. С моим приходом в Киеве появился приказ о том, что любое строительство сначала согласовывается с населением. Если только рядом живущим людям не нравится – то никаких строительств не должно быть», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, сейчас много случаев, когда с помощью судов, где «берут взятки», застройщик добивается разрешения на начало строительства.

«И в данном случае здесь судья поработал», - подчеркнул мэр, сообщив, что обратился к министру юстиции с просьбой уволить этого судью.

«А сегодня, чтобы судья не задавался, я привез новое решение о запрете строительства на этом участке», - сказал городской председатель, обращаясь к жителям Березняков.

Возмущаясь действиями представителей столичной милиции, в частности, во время инцидента между застройщиком и жителями, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что готовит акцию возле Кабинета министров с требованием обратить внимание на работу министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, что в ближайшее время мы подготовим пикет возле Кабинета министров, потому что он (министр) находится в его распоряжении. Его не может снять Президент», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, он пожаловался, что сегодня 4 часа правоохранители продержали на допросе «непонятно по какому поводу» его заместителя - секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

«И я думаю, что буду в ближайшее время инициировать вопрос о возбуждении уголовного дела против УБОПов и разных «убепов», которые насоздавал ЛУЦЕНКО», - добавил мэр столицы.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил гордость относительно активности жителей столицы, которые не боится «бандитской милиции» и протестует против вырубки деревьев под площадки для строительств.

Как сообщал УНИАН, 11 июня с.г. началось новое противостояние между застройщиками и жителями на конфликтном участке на ул. Березняковской, 12.

Причиной этого стало решение Шевченковского районного суда столицы в интересах застройщика.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ после этого заявил, что вопрос о застройке на Березняковской, 12 будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии Киевсовета, а оценку действиям милиции должна дать прокуратура.

Справка УНИАН. Противостояние между застройщиком и жителями по адресу ул. Березняковская, 12 началось в июле 2007 г. Тогда мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ после избиения жителей лично посетил эту стройплощадку и пообещал киевлянам, что решение об отводе земли по этому адресу будет отменено. Тогда в его присутствии на выделенном компании «Кроун» земельном участке было начато строительство детской площадки.

12 июля 2007 года Киевский городской совет отменил решение о передаче земельного участка обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Кроун» для строительства жилого дома на ул. Березняковской, 12 в Днепровском районе.

“Кроун” обжаловал это решение Киевсовета.