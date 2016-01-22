В "Информационном сопротивлении" озвучили свой сценарий завершения войны на Донбассе

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Он подчеркнул необходимость составлять новые договоренности для завершения войны на Донбассе, где должна быть четко прописана ответственность сторон.

"То есть составляется ряд условий, которые являются неприемлемыми как для России, так и для Украины. Например, для Украины это может быть закрытие программы финансирования МВФ, а для России — ужесточение санкций в виде отключения от международной банковской системы", - отметил Тымчук.

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После этого, по его словам, необходимо прописывать, сколько времени дается для выполнения того или иного пункта. Если пункт не выполняется в срок, начинают действовать санкции.

"Вообще, если внимательно перечитать текст Минских соглашений, становится ясно, что они составлены полностью в интересах России. Заставить Россию переписать эти соглашения так, чтобы они соответствовали украинским интересам, будет очень сложно. Но я думаю, что под давлением Запада Россия бы на это пошла. Другого выхода у нее не будет", - подытожил координатор "Информационного сопротивления".

Ранее Порошенко заявлял, что в условиях, когда Минские соглашения не выполняются Россией, санкции должны быть продолжены.