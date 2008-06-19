Адвокат Довгого: на допросе в МВД мы переливали из пустого в порожнее

Адвокат секретаря Киевсовета Олеся Довгого Андрей Федур не видит смысла в сегодняшнем визите в МВД его доверителя. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Сегодня в Главном управлении МВД мы провели почти 4 часа. Олесь Довгий дал исчерпывающие свидетельства относительно дела, по которому его пригласили, - заметил он. - Я не впервые принимаю участие в следственных действиях как адвокат по уголовным делам. Смысла из этого допроса не было никакого. На нем повторяли то же самое, что уже раньше выясняли».

Адвокат подчеркнул, что в МВД Довгому дали понять, что его под любым предлогом будут стараться вызывать, чтобы просто «бездарно тратить время».

«У меня сложилось впечатление, что это был допрос ради допроса, - подчеркнул Федур. - Убежден, что в такой ситуации никто самым расследованием факта избиения депутатов в декабре 2006 года реально не занимается. На сегодняшний день я не увидел никаких перспектив, что это дело будет раскрыто».

Напомним, ранее секретарь Киевсовета Олесь Довгий заявлял, что требует от МВД эффективного расследования резонансных преступлений по отношению к депутатам городского и районных советов.