Солана сделал Тимошенко комплимент и замечание

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА позитивно оценивает развитие экономической ситуации в Украине, однако отмечает политическую нестабильность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.СОЛАНА заявил сегодня в Брюсселе на пресс-конференции журналистам после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Украина движется в экономическом отношении очень позитивно, позитивны и результаты роста, инфляция под контролем», - подчеркнул Х.СОЛАНА.

При этом он отметил, что есть некоторые проблемы в развитии политической ситуации.

«Мы хотели бы видеть более стабильную политическую ситуацию, и чтобы парламентская жизнь также наладилась», - отметил Х.СОЛАНА, подчеркнув, что этот вопрос довольно сложен для решения, однако его развязка приведет к позитивным результатам.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сотрудничество с ЕС идет достаточно успешно, и единственное, что необходимо Украине, это единство всей демократической команды – Президента, премьера и большинства ВР.

«Я, как руководитель правительства, всеми возможными способами буду обеспечивать единство демократических сил и стабильность в политике», - отметила она.

Она поблагодарила Х.СОЛАНУ за то, что он понимает проблему Украины и поддерживает страну на пути развития демократии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько приближающиеся президентские выборы в Украине мешают бороться с инфляцией, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я думаю, что для инфляции, кроме абсолютно профессиональных шагов в монетарной и экономической политике, нужен еще и покой и молчание, потому что некоторые заявления об инфляции, которые звучат иногда достаточно эмоционально, они будоражат Украину».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, получив в наследство инфляцию 17%, в июне в Украине ожидается дефляция.