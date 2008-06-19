Люди Луценко предлагают закрыть ВР и разойтись

Депутаты от “Народной самообороны” считают, что текущую сессию Верховной Рады Украины необходимо закрыть досрочно из-за неэффективной работы парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

В частности, народный депутат Украины из группы «Народная самооборона» Олег НОВИКОВ отметил, что текущую сессию Верховной Рады необходимо закрывать, поскольку депутаты-«регионалы» из своих «странных и принципиальных соображений» не хотят голосовать даже за законопроекты, внесенные членами их фракции. По его мнению, депутатам целесообразнее поехать работать в округа или же проводить работу в комитетах. По его словам, в случае, если ситуация в парламенте стабилизируется, тогда стоит собраться в парламенте через две недели и в более спокойной атмосфере начать работать.

В свою очередь народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ заявил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации в парламенте является закрытие сессии ВР и переносе решения всех вопросов на осеннюю сессию парламента.