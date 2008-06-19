Литвин рассказал, под что он засыпает и просыпается

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает целесообразным, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ВР четко заявили, существует ли на сегодня коалиция.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам В.ЛИТВИНА, складывается ситуация, когда «просыпаюсь и слышу, что есть коалиция, ложусь спать и слышу, что есть коалиция». Он подчеркнул, что если коалиция существует, то до сих пор у нее должны быть 226 голосов для результативного голосования. В.ЛИТВИН отметил, что звучат «дикие обвинения», что «нам мешают работать».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что этого нет, поскольку никто не блокирует трибуну и президиум парламента, и коалиция имеет все возможности голосовать. В.ЛИТВИН считает странными обвинения в адрес фракций Партии регионов и Блока Литвина в политических амбициях, что не позволяют работать Верховной Раде.

«Какие политические амбиции? Кто не позволяет? Это старая болезнь – найти везде врага и во всем видеть врага», - отметил В.ЛИТВИН.