Нуланд прибыла в Россию для разговора с помощником Путина об Украине

Виктория Нуланд уже находится в Калининградской области. Сегодня днем она встречается с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча состоится в Калининграде, сообщает ТАСС. Ожидается, что консультации будут проходить в закрытом режиме в резиденции президента Владимира Путина в городе Пионерский на берегу Балтийского моря.

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По предварительным данным, Виктория Нуланд и Владислав Сурков планируют консультации по выполнению минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.

13 января после завершения заседания трехсторонней контактной группы специальный представитель ОБСЕ в этой группе Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Украине снова попытаются полностью прекратить огонь с 14 января. Однако сообщения о нарушении режима прекращения огня продолжают поступать. Стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины".

США являются одним из главных союзников Украины в ее противостоянии агрессии России.