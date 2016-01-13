Соблюдение режима прекращения огня на Донбассе должно возобновиться 14 января - Сайдик

Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Мартин Сайдик, предает БЕЛТА со ссылкой на его заявление после первой в 2016 году встречи контактной группы.

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"Наша работа в Минске ведется на фоне ухудшения отношений между Россией и Украиной. Это факт оказывает влияние. Я огорчен, что мои праздничные пожелания о режиме тишины не реализовались. Сегодня Борис Грызлов (представитель РФ в Трехсторонней контактной группе - УНИАН) предложил предпринять еще одну попытку, и все участники переговоров согласились с ним", - сказал Сайдик.

Дипломат пояснил, что данная договоренность начнет действовать с 14 января. Представитель ОБСЕ также добавил, что на одном из 12 участков работы по разминированию уже завершены. Полное соблюдение режима прекращения огня сыграет здесь решающую роль.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске начала работу подгруппа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Украину на ней представляет экс-президент Леонид Кучма, Россию – Грызлов.