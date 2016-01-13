Сестра Савченко пришла в Апелляционный суд столицы поддержать Корбана

Об этом на свое странице в Facebook сообщает пресс-служба УКРОПа.

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«Я исключительно с человеческими чувствами здесь на суде. Лично Геннадию Корбану я, Вера Савченко, очень благодарна. Уже когда Надя была в плену, о ней никто не знал и не говорил. А почему эти люди (команда Днепропетровской ОГА), и Геннадий Корбан, всегда отзывались и помогали попасть в Администрацию Президента. И даже когда это дело (Надежды Савченко. - Ред.) уже получило огласку, и я ездила собирать доказательства ее невиновности на территории, которые оказались неподконтрольными Украины, но которые Надя отбивала, снова от Геннадия Корбана была помощь. Поэтому я сегодня выразила ему слова поддержки », - сказала Вера Савченко в комментарии журналистам.

Сестра летчицы напомнила, что Надежда написала письмо политику и как народный депутат передала ходатайство о взятии Геннадия Корбана на поруки. Это было в декабре прошлого года, когда в Печерском районном суде Киева рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении ему меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Вера Савченко также отметила, что ей бы очень хотелось увидеть на скамье подсудимых бывших регионалов, но они до сих пор на свободе.

Как известно, во время выступления на одном из судебных заседаний Геннадий Корбан рассказал, что после того, как Надежда Савченко попала в плен, он вместе с Владимиром Рубаном договорился о ее обмене. «Я связался с Игорем Безлером (один из лидеров террористов. - Ред.), и он был готов обменять ее на какую-то Наталью Иванову. Я лично за руку привел сестру Савченко - Веру в Администрацию Президента », - рассказал политик. Он уточнил, что президент не принял Веру Савченко, однако она смогла пообщаться с другим человеком в АП. Но обмен не состоялся, потому что «Порошенко не дал добро».

Напомним, возле Апелляционного суда Киева в поддержку Корбана также митингуют сторонники политической партии "Украинское объединение - УКРОП".