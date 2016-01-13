Сторонники "УКРОПа" возле Апелляционного суда Киева митингуют в поддержку Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство активистов находятся на Соломенской площади напротив здания Апелляционного суда.

Также участники акции располагаются на подходах к самому суду.

Они держат в руках партийные и государственные флаги.

Организаторы собрания установили палатку и аудиосистему, из которой звучит патриотическая музыка.

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Люди говорят, что приехали в Киев из разных областей.

На заборе вдоль транспортной магистрали на улице Соломенской активисты развернули баннеры в поддержку Корбана.

Среди митингующих есть участники АТО, одетые в военную форму, депутаты местных советов и председатели региональных организаций партии.

Также возле палатки выступают активисты и представители партии.

Ораторы заявляют, что благодаря Корбану была защищена страна от российской агрессии. Они призывают: "Свободу Корбану!".

Председатель Киевской городской партийной организации Дмитрий Симанский подчеркнул, что участники акции также требуют освобождения всех политзаключенных, которые сегодня находятся как в Лукьяновском СИЗО, так и в других местах заключения.

Симанский заявляет, что акция является мирной, и участники митинга будут соблюдать правопорядок и не будут поддаваться на провокации.

Перед входом на территорию суда сторонники "УКРОПа" также держат белый баннер с надписью "Завтра Корбаном можешь быть Ты!". Пожилая женщина держит табличку: "Спасибо Корбану за мир в Кривбассе!".

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение жалобы адвокатов Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.