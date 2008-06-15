Ющенко: Дух Святой дал каждому народу свой язык

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил христиан с праздником сошествия Святого Духа.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом идет речь в обращении Президента Украины к христианам восточного обряда.

“Торжество Христового Воскресенья завершается светлым и великим праздником Сошествия Святого Духа, который венчает спасение человечества, искупление его грехов через страдание и смерть Сына Божьего”, – говорится в обращении.

“Праздник Пятидесятница - это рождение Церкви Христовой, слово истины о которой несли апостолы. На них сошел Дух Святой, дав каждому народу самое выразительное проявление Божьей благодати - свой язык”, - отметил глава государства, добавив: “Наша древняя земля со времен апостола Андрея Первозванного является неисчерпаемым духовным источником Христовой веры, в котором переплетены истоки любви к Богу, Родине, к истории, языку и обычаям украинского народа”.

“Троица, Зеленый Праздник - это прославление животворной силы Духа. Прошу Бога, чтобы он сошел просветить и объединить нас, вдохновить на добрые дела, самоотверженный труд и свершения во благо Украины, ради нашего с вами будущего”, - отметил В.ЮЩЕНКО, искренне поздравляя соотечественников с этим радостным праздником, и пожелал здоровья, счастья и безграничной Господней милости.