Регионалы не верят, что Тимошенко бедна, как церковная мышь

"На предприятиях, которые поднял из руин Ринат Ахметов, в настоящее время работает свыше 160 тысяч наших соотечественников, которые получают достойную заработную плату", - сказал народный депутат, комментируя DailyUA недавние высказывания премьер-министра Украины.

- Кстати, зарплата на предприятиях СКМ самая высокая среди подобных предприятий. Даже по сравнению с давно признанными лидерами промышленности. Вот только такой пример – на Азовстали, что входит в холдинг СКМ, средняя зарплата за 2007 год была почти 4 тыс.грн., а рядом – на ММК Ильича – 2,2 тыс. грн., на Запорожстали – 2,6 тыс.грн. И в целом по Украине зарплата людей, которые работают на предприятиях СКМ, значительно превышает среднюю по стране.

Рабочие места для наших соотечественников Ринат Леонидович создавал и тогда, когда Юлия Тимошенко спекулировала газом в „Единых Энергетических Системах”, и когда она вместе с Павлом Лазаренко, который признан Всемирным банком одним из десяти наиболее коррумпированных чиновников мира, принимала участие в разных темных сделках.

У Юлии Тимошенко короткая память - она забыла, как она возила взятки в Москву, чтобы покупать задешево газ и перепродавать его Украине втридорога.

Тимошенко и сегодня дерзко обманывает народ и налоговые органы, подавая декларацию, согласно которой она якобы бедна, как церковная мышь.

Юлия Владимировна должна брать пример с тех людей, которые честно показывают свои доходы, честно платят налоги, чем наполняют бюджет. В 2006 году, например, группа СКМ (Ринат Ахметов) заплатила 349 миллионов долларов налогов.

Как премьер-министр Тимошенко должна также знать: если растет рыночная стоимость активов Рината Ахметова, то растет и рыночная стоимость активов Украины в целом, - отметил Тарас Чорновил в своем комментарии.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посоветовалабизнесмену Ринату АХМЕТОВУ «строить страну, а не собственный капитал». Заявление было сделано после объявления о том, что Ахметов стал самым богатым человеком не только в Украине, но и в СНГ и в Европе.