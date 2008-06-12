Тимошенко хочет, чтоб Ахметов строил страну, а не капитал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ «строить страну, а не собственный капитал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Запорожской области.

По ее словам, сегодня Партия регионов заявляет, что нужно переформатировать коалицию или идти на досрочные парламентские выборы.

«Я просто хочу сказать, что Партия регионов должна успокоится. Больше олигархия в стране к власти не придет. Потому что реальным собственником Партии регионов является Ринат АХМЕТОВ. И сегодня, кстати, стал известен размер его капитала 31,1 млрд. долларов», подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала его капитал «капиталом номер один в СНГ и Евросоюзе».

«Сколько еще раз Партия регионов должна прийти к власти, чтобы уже наесться», - заявила она.

«Я думаю, что лучше, чтобы они оставались там, где есть, и чтобы они отвечали перед законом за разбазаривание всех ресурсов страны для своей выгоды. Я думаю, нужно строить страну, а не свои капиталы, как это делают сегодня собственники Партии регионов», - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, по версии журнала «Корреспондент», владелец СКМ Р.АХМЕТОВ является самым богатым человеком Украины.

Согласно рейтингу, капитал Р.АХМЕТОВА оценивается в 31,1 млрд. долл.