Центральный офис Coca Cola прокомментировал скандальную карту с "российским Крымом" - СМИ
Центральный офис американской компании Coca Cola заявляет, что агентство, которое разрабатывало карту России в рамках рождественской кампании, внесло изменения в изображения без их ведома и согласования.
Таким образом производитель популярного напитка объяснил появление на карте РФ оккупированного Крыма.
Об этом говорится в ответе Coca-Cola корреспонденту ТСН.
"Команда российской Coca-Cola использовала стилизованную карту России как часть рождественской кампании. Агенство, которое разрабатывало карту, позже внесло изменения без нашего ведома и согласования", - говорится в ответе.
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В Coca-Cola утверждают, что не защищают любую политическую позицию, а также извинились за "противоречивый пост", который был впоследствии удален.
Как сообщал УНИАН, американская компания Coca-Cola исправила "ошибки" на опубликованной "ВКонтакте" карте РФ, на которой не было оккупированного Крыма, Курильских островов и Калининградской области.
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Впоследствии, украинское представительство компании Coca-Cola извинилось за "недоразумение" из-за публикации карты России, на которой Крым был указан территорией этой страны.