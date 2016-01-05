Центральный офис Coca Cola прокомментировал скандальную карту с "российским Крымом" - СМИ

Таким образом производитель популярного напитка объяснил появление на карте РФ оккупированного Крыма.

Об этом говорится в ответе Coca-Cola корреспонденту ТСН.

"Команда российской Coca-Cola использовала стилизованную карту России как часть рождественской кампании. Агенство, которое разрабатывало карту, позже внесло изменения без нашего ведома и согласования", - говорится в ответе.

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В Coca-Cola утверждают, что не защищают любую политическую позицию, а также извинились за "противоречивый пост", который был впоследствии удален.

Как сообщал УНИАН, американская компания Coca-Cola исправила "ошибки" на опубликованной "ВКонтакте" карте РФ, на которой не было оккупированного Крыма, Курильских островов и Калининградской области.

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Впоследствии, украинское представительство компании Coca-Cola извинилось за "недоразумение" из-за публикации карты России, на которой Крым был указан территорией этой страны.