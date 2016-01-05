Адвокат объяснила, почему ГПУ приобщила к делу Корбана заявление депутатов о газовых схемах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук сообщила журналистам после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалась жалоба на решение Днепровского райсуда Киева об аресте Корбана сроком 60 суток.

Адвокат рассказала об обстоятельствах, каким образом, по ее мнению, дело Корбана появилась на рассмотрении в Днепровском районном суде Киева.

Читайте такжеАдвокат Корбана: Генпрокуратура открыла производство в отношении прокурора ГПУ Куценко и следователя Макеева

В частности, Томчук обратила внимание, что народным депутатом Андреем Левусом и группой других народных депутатов было подано заявление в Генеральную прокуратуру Украины относительно незаконной деятельности на территории государства ряда предприятий российского бизнеса, а именно ООО "Газовый Альянс" и ООО "Нефтегазтрейд", к которым якобы имеет отношение народный депутат от группы "Воля народа" Онищенко (ранее носил фамилию Кадыров).

По словам защитника, при неизвестных обстоятельствах заявление народных депутатов в ГПУ о незаконной деятельности указанных предприятий почему-то было приобщено к делу Корбана.

Томчук рассказала, что в заявлении депутатов речь шла о «работе фактически предприятий группы Кадырова - то есть это российский бизнес в Украине - которая имеет общие бизнес-интересы с господином Фирташем, и фактически оператором этих процессов выступал ныне покойный депутат Верховной Рады г-н Еремеев. Именно по поводу этих фактов было подано заявление группой народных депутатов во главе с господином Андреем Левусом".

Адвокат подчеркнула, что заявление Левуса относительно незаконной деятельности данных лиц и их предприятий "каким-то непонятным образом было приобщено к делу Геннадия Корбана".

"Никаких объяснений, почему это произошло, мы от прокуратуры сейчас не имеем. Постановление было подписано 24 декабря... Мы считаем, что предполагалось достичь две цели. Первая - это искусственный выбор удобного суда для рассмотрения заявления в отношении господина Корбана, а вторая - это фактически полные похороны этого заявления господина Левуса", - сказала Томчук.

"Я очень прошу народных депутатов, которые выступали авторами этого заявления, обратиться с соответствующими обращениями в прокуратуру с целью получить объяснения, на каких основаниях это дело было приобщено к уголовному производству в отношении господина Корбана. Ему оно не инкриминируется, никаких подозрений относительно этого эпизода Корбану не предъявлялось, и не может быть предъявлено, поскольку они действительно не связаны. Поэтому мы считаем, что в данном случае имеет место манипуляция, которая состоялась со стороны Генеральной прокуратуры", - сказала Томчук.

Ранее депутат Левус в Facebook писал, что новые уголовные производства против Корбана базируются, в том числе, и на его заявлении.

"Весной этого года я с группой народных депутатов подал в ГПУ обращение относительно злоупотреблений в сфере газодобычи. В частности, по деятельности фирм экс-«регионала» Онищенко-Кадырова ООО "Газовый Альянс" и ООО "Нефтегазтрейд". Эти предприятия известны тем, что формируют налоговый кредит по бестоварным операциям с фиктивными фирмами. Из известных мне фактов речь идет о вероятном занижении налоговых обязательств по НДС на десятки миллионов. Активности от ГПУ в этом вопросе не было. Сейчас оказывается, что открыто уголовное производство, которое удивительным образом используют против Корбана", - написал депутат.

Левус отметил, что, по его информации, Корбан нет никакого отношения к упомянутым схемам в сфере газодобычи.

Левус высказывал мнение, что "эта ситуация является либо сознательной политико-правовой провокацией, либо еще одним проявлением непрофессионализма Генпрокуратуры".