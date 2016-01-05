Корбан заявляет, что ГПУ использует показания против него сепаратистов, в том числе Царева

Как передает коррепондент УНИАН, об этом он сказал после заседания Апелляционного суда Киева.

"Существует такое изречение: если кому-то необходимо уничтожить целую нацию, то есть простой способ, чтобы этого достичь. Для этого нужно начать судить невиновных, и начать не судить виновных, что и происходит наглядно в нашей реальной украинской действительности", - заявил Корбан.

В этой связи он отметил, что все присутствующие являются свидетелями того, что в Украине судят невиновных, патриотов, активистов, волонтеров и тех, кто сражается за Родину на Донбассе.

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"А тех, кого нужно судить, тех, кто является пятой колонной Кремля и хорошо себя и вольготно чувствует в Украине сегодня, тех, кто привел сюда войну, тех, кто привел сюда коррупцию, - их не судят", - заявил Корбан.

По его словам, сегодня в Украине такие лица даже "не являются виновными".

"По последней информации, которой я владею, даже сепаратист Царев дает показания Генеральной прокуратуре против меня. Вообще, можно ли было себе такое представить, когда разворачивались все эти драматические события для страны после Майдана в марте 2014 года, что сегодня сепаратисты будут против меня или других патриотов сотрудничать с Генпрокуратурой и давать свидетельские показания", - сказал Корбан.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске, откуда его перевезли в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен был находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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Защита Корбана подала апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы.

Сегодня, 5 января, Апелляционный суд Киева перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты Корбана о его аресте.