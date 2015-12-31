Украинские военные нашли несколько "теплых" поздравительных слов для Путина (видео)

"Конечно, за несколько часов до начала праздничного застолья хочется говорить только о позитиве. Но несколько "теплых" приветственных слов и искренних пожеланий нашли наши военные и для президента одного соседнего государства", - говорится в сообщении волонтерской организации Повернись живим.

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