Украинские военные нашли несколько "теплых" поздравительных слов для Путина (видео)

13:38, 31 декабря 2015
Политика
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Военные ВСУ записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с "теплыми" поздравительными словами в преддверии Нового Года.

Скриншот видео

"Конечно, за несколько часов до начала праздничного застолья хочется говорить только о позитиве. Но несколько "теплых" приветственных слов и искренних пожеланий нашли наши военные и для президента одного соседнего государства", - говорится в сообщении волонтерской организации Повернись живим.

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