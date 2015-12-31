Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Кремля. В частности, отмечается, что Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2016 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

Читайте такжеПутин сменил представителя России в контактной группе по Донбассу

Президент РФ поздравил лидеров Азербайджана, Австрии, Армении, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Республики Корея, Кубы, Молдовы, Монако, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии, Франции, ЮАР и Японии.

Также Путин поздравил Папу Римского Франциска.

Вместе с тем, на сайте обозначено, что президент РФ поздравил марионеточные власти в оккупированных Россией частях Грузии Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, президент РФ поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности, Кристину Фернандес де Киршнер, Сильвио Берлускони, Фиделя Кастро, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Короля Хуана Карлоса I, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Герхарда Шредера, Гельмута Коля, Генри Киссинджера, Тарью Халонен.