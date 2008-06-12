У Добкина есть шансы победить на выборах мэра Харькова (опрос)

В случае проведения досрочных выборов мэра Харькова шансы победить вновь имеет действующий городской председатель Михаил ДОБКИН.

Об этом сказал на пресс-конференции директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что институтом с 5 по 10 июня в Харькове проведен телефонный опрос. Опрошены 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

К.БОНДАРЕНКО сообщил, что действующий мэр Харькова Михаил ДОБКИН, несмотря на то, что имеет достаточно высокий уровень недоверия харьковчан, имеет в то же время “достаточно большую группу стабильного электората”. Он отметил, что согласно исследованию, 23,5% опрошенных готовы проголосовать на выборах мэра Харькова за М.ДОБКИНА, 8,2%- за Владимира ШУМИЛКИНА, 4,9% - за Инну БОГОСЛОВСКУЮ, 4,8% - за Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ, 4,5% - за Александра ФЕЛЬДМАНА, 4,1% - за Арсена АВАКОВА, 2,4% - за Владислава ПРОТАСА, 1,9% - за Дмитрия СВЯТАША. В то же время не определились 36,5% респондентов.

К.БОНДАРЕНКО подчеркнул, что М.ДОБКИН имеет резерв сторонников среди тех, кто еще не определился, и этот резерв позволяет говорить о возможности повышения рейтинга до 30 – 32%. По его словам, неспособность «помарнчевых» и независимых кандидатов объединиться, по аналогии с киевскими выборами, “делает Михаила ДОБКИНА практически неуязвимым”.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что рейтинг недоверия к М.ДОБКИНУ (54,4%) идентичен рейтингу недоверия к губернатору области Арсену АВАКОВУ (54%). По его словам, это является свидетельством общего недоверия населения к власти – независимо от того, под какими цветами эта власть выступает. В то же время, по его словам, 45% респондентов положительно оценивают деятельность харьковского городского совета.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что в ситуации, когда у нынешней парламентской коалиции нет “реальной кандидатуры”, которая могла бы претендовать на должность мэра Харькова, “едва или будет концентрироваться внимание” в Верховной Раде Украины на необходимости проведения досрочных выборов. По его словам, разве что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО захочется “инициировать еще один Сталинград в Харькове”.