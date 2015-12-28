Сторона защиты просит суд отложить заседание на 10:00 и продолжает настаивать на судебно-медицинской экспертизе

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством обратились адвокаты Александр Лисак и Алексей Шевчук.

Следственный судья Оксана Бирса удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Адвокат Лысак сказал, что сейчас ставится вопрос о состоянии здоровья Корбана, может ли он воспринимать информацию во время судебного заседания, нуждается ли он в стационарном или амбулаторном лечении.

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Он напомнил, что соответствующее заключение могут предоставить исключительно эксперты Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы. На данный момент заключений таких экспертов нет.

Как сообщал УНИАН, защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана требует от суда обеспечить безотлагательное судебно-медицинское обследование их подзащитного. Однако, следственный судья Днепровского районного суда города Киева Оксана Бирса отказала стороне защиты в обеспечении безотлагательного судебно-медицинского обследования.