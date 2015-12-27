Документы, в которых прокуратура просит доставить Корбана в суд, сфальсифицированы - адвокаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокаты Корбана Оксана Томчук и Алексей Шевчук заявили в перерыве судебного заседания.

Адвокат сообщила о протоколах допросов врачей института им. Амосова и свидетелей, на основании которых прокуратура требует привода Корбана в суд.

В частности, следователи в своих вопросах к свидетелям спрашивают, может ли Корбан в медицинском кресле в сопровождении врача и медицинских работников передвигаться, но не указывается, где именно передвигаться. "Где передвигаться? Я так понимаю по палате", - сказала Томчук.

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Она заявила, что именно таких формулировок, по мнению прокуратуры, достаточно, чтобы обеспечить в суд привод человека, который может, по заявлению врачей, неизвестно где передвигаться в медицинском кресле.

В свою очередь, Шевчук сказал, что на основании материалов, которые сторона защиты увидела, прокуратура обратилась с ходатайством на разрешение о задержании. "В этом ходатайстве о разрешении на задержание Корбана, никакой информации... ничего нет о том, что вчера суд поручил провести судебно-медицинское обследование, даже ничего нет про эти протоколы допросов свидетелей, якобы свидетелей, которые они провели сегодня утром", - сказал Шевчук.

Как отметил адвокат, в приведенном ходатайстве непонятно, на основании чего прокуратура, не исполнив решения суда, делает вывод о физическом состоянии Корбана.

"Если судья будет четко следовать УПК и выносить объективное, мотивированное и обоснованное решение, то это ходатайство должно получить отказ в связи с тем, что ни одной ссылки на обоснованные основания, которые бы давали возможность считать, что нужно или кто-то от чего-то уклоняется, нет. То есть фактически, это все фальсифицированные документы", - заявил Шевчук.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Вместе с тем 26 декабря Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу. При этом судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, поскольку их подзащитный не может участвовать в нем по состоянию здоровья.

После этого суд постановил провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана и объявил перерыв в заседании.

Сегодня, 27 декабря, суд продолжил заседание. Прокурор зачитал документы об осмотре Корбана врачами, который был проведен в 7 утра в воскресенье. Прокурор снова попросил о принудительном приводе Корбана на судебное заседание.