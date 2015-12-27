Днепровский суд Киева продолжил рассмотрение изменения меры пресечения Корбану

Как передает корреспондент УНИАН, заседание открыл судья Николай Чаус.

"Судебное заседание ... объявляется продолженным", - сказал судья.

Прокурор Александр Голинченко сказал, что имеет документы, согласно которым Корбан по состоянию здоровья может участвовать в судебном заседании. По его словам, сегодня в 7:55 было проведено медицинское освидетельствование лидеру "УКРОП", и состояние здоровья Корбана удовлетворительное.

Он заявил, что хочет ходатайствовать о доставке Корбана в зал судебных заседаний. Голинченко зачитал заключение врачей о состоянии самочувствия Корбана.

Прокурор также заявил, что вчера Корбану были вручены две повестки о вызове на судебное заседание, но тот отказался их подписывать. Кроме этого, Голинченко просит суд применить привод Корбана в суд.

После этого судья объявил перерыв на 20 минут.

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После этого адвокат Оксана Томчук отметила, что сегодня в 8:53 Корбану объявили о назначении судебно-медицинского обследования.

"Судебно-медицинское обследование может осуществляться исключительно судебно-медицинскими экспертами, то есть людьми, которые имеют на это соответствующие полномочия", - сказала Томчук.

Она также напомнила, что вчера представители института им. Амосова сообщили, что не могут определить, может ли Корбан находиться на судебном заседании и участвовать в следственных действиях, поскольку это медицинское учреждение не имеет таких полномочий и специалистов.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря во время заседания лидеру УКРОПа стало плохо. Врач скорой помощи, который находится рядом с Корбаном, заявил, что необходимы реанимационные действия. Однако машину "скорой", куда забрали политика, не выпускали с территории суда Днепровского района.

Напомним, суд постановил принудительно доставить Корбана на заседание на 14.00 (26 декабря). В суде политик, которого забрали из палаты стационара, пробыл почти пять часов.