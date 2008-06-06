Украина может конфисковать корабли ЧФ, если их вовремя не выведут

Первый командующий Военно-морского флота Украины вице-адмирал Борис КОЖИН считает, что Украина может на законных основаниях конфисковать российские военные корабли, если Россия своевременно не выведет их из Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, так он прокомментировал заявления российского руководства о том, что Москва может увеличить свое военное присутствие на территории Украины более чем на 100 лодок.

«Если Россия будет продолжать политические игры и не выведет своевременно свои корабли из Севастополя, Украина может на законных основаниях их конфисковать», - сказал Б.КОЖИН.

Он отметил, что украинско-российский договор от 1997 года «лишь отсрочил до 2017 года норму Конституции Украины о том, что пребывание на украинской территории иностранных войск запрещено». «По окончании этого срока российские корабли будут находиться в Крыму в нарушение Конституции Украины, а это создаст основания применить закон со всей строгостью», – отметил он.

По словам Б.КОЖИНА, в соответствии с Соглашением 1997 года, Россия должна вывести свои военные формирования из Севастополя до мая 2017 года. Украина официально заявила, что продолжать действие договора не будет. «По выводам экспертов, для полного выведения флота необходимо минимум 10 лет. Это означает, что Россия уже сейчас должна начинать интенсивный процесс выведения своих кораблей из Севастополя, а не увеличение их количества», - отметил первый командующий Военно-морского флота Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2008 года главнокомандующий Военно-морского флота РФ Владимир ВЫСОЦКИЙ заявил, что базовые соглашения по вопросам Черноморского флота предоставляют России возможность иметь на территории Украины до 100 боевых кораблей при наличии 35 и до 25 тысяч военнослужащих при 11 тысячах. Учитывая это, главнокомандующий В.ВЫСОЦКИЙ отметил отсутствие препятствий в их доукомплектировании.

Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что базовые соглашения между Украиной и Россией по Черноморскому флоту РФ не предусматривают право введения новых военных кораблей и судов ЧФ на территорию Украины.

МИД отмечает, что перечень военных кораблей и судов Черноморского флота, принадлежащих Российской Федерации на территории Украины, четко зафиксирован в Соглашении между Украиной и Россией о параметрах деления Черноморского флота.

Базовые соглашения не предусматривают право введения никаких новых военных кораблей и судов Черноморского флота РФ на территорию Украины. Вопрос замены какого-либо из отмеченных в базовом Соглашении кораблей на новый может быть рассмотрен в переговорном порядке при условии соблюдения принципа „класс на класс, тип на тип”, то есть замены одного корабля на другой такого же класса или типа, отмечает МИД Украины.

В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что “увеличение количества личного состава военнослужащих ЧФ РФ на территории Украины не отвечает логике его последующего выведения”.