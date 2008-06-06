Яценюк закрыл заседание ВР

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно регламенту сегодня парламент должен был работать до 14.00.

Однако трибуна ВР была заблокирована членами фракции Партии регионов, которая не соглашалась разблокировать ее, объясняя это невозможностью заслушать сегодня отчет председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО перед рассмотрением вопроса о ее отставке с должности председателя ФГИУ.