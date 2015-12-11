Егор Соболев заявил, что в зале Рады у него украли документы с подписями за отставку Шокина
У народного депутата Украины Егора Соболева (фракция «Объединения «Самопомич») в сессионном зале Верховной Рады украли папку с документами, где были листы с подписями народных депутатов за отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.
Об этом он написал в Facebook.
«В завершение этой недели работы этой Верховной Рады Украины. С моего стола в зале голосований в парламенте исчезла папка с подписями за отставку Виктора Шокина», - отметил Соболев.
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«В зале парламента. Куда имеют доступ исключительно парламентарии. На момент исчезновения в папке было 127 подписей. Последней подписалась депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Продан.
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Подписи заново мне собрать будет нетрудно. Склонность чиновников к воровству ликвидировать будет сложнее, но уже есть план», - добавил депутат.
Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.
На завершення цього тижня роботи цієї Верховної Ради України.З мого стола в залі голосувань в Парламенті зникла тека з...Опубліковано Єгором Соболєвим 11 грудня 2015 р.