Егор Соболев заявил, что в зале Рады у него украли документы с подписями за отставку Шокина

Об этом он написал в Facebook.

«В завершение этой недели работы этой Верховной Рады Украины. С моего стола в зале голосований в парламенте исчезла папка с подписями за отставку Виктора Шокина», - отметил Соболев.

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«В зале парламента. Куда имеют доступ исключительно парламентарии. На момент исчезновения в папке было 127 подписей. Последней подписалась депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Продан.

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Подписи заново мне собрать будет нетрудно. Склонность чиновников к воровству ликвидировать будет сложнее, но уже есть план», - добавил депутат.

Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.