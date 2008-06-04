Ющенко считает, что Россия на пороге большой ошибки

Президент Украины называет большой политической ошибкой попытки пересмотра Договора между Украиной и Россией о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после переговоров с Президентом Словении Данилом ТЮРКОМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня отношения между Украиной и Россией имеют самый высокий статус – стратегического партнерства, и это определено в Договоре о дружбе.

«Я убежден, что является большой политической ошибкой подвергать ревизии характер этих отношений, но очевидно, что не все зависит от украинской стороны», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО официально заявил, что Украина ответственно относится к отношениям с РФ.

«Мы расцениваем эти отношения, как отношения между двумя соседями, вечными соседями. Мы строим их на принципах, которые свидетельствуют как на государственном, так и на человеческом уровне о большом уважении к российскому государству, российскому народу. Я никогда не допускал и не допущу те тональности или использование слов для характеристики этих отношений, которые бы дискредитировали государство или двусторонние отношения», - сказал Президент Украины.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что Украина - суверенное государство, и поэтому будет выстраивать свою внешнюю политику, исходя из национальных интересов. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина строит свою политику не против третьей стороны, не против какого-либо соседа. Он подчеркнул, что на территории Украины не будет размещено ни одной военной базы другой страны.

В.ЮЩЕНКО также подтвердил готовность Украины предоставить соответствующие гарантии на самом высоком уровне, «чтобы отвести любые подозрения».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором предлагает руководству страны в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, и рассмотреть вопрос о выходе России из этого документа.