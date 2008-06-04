Огрызко надеется, что Ющенко сможет успокоить Медведева

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО назвал «довольно своеобразным толкованием» Договора между Украиной и Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве сегодняшнее заявление Государственной думы Российской Федерации относительно планов Украины вступить в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в интервью журналистам в Любляне.

В.ОГРЫЗКО пообещал, что в ближайшее время украинское внешнеполитическое ведомство обнародует свою позицию в связи с обращением Госдумы России.

«Наша внешнеполитическая линия остается неизменной – наш выбор сделан, выбор сделан давно и закреплен на законодательном уровне. Мы неоднократно отмечали право украинского народа избирать свою систему безопасности», - сказал министр.

По его словам, Украина неоднократно подчеркивала, что ее планы относительно вступления в НАТО никоим образом не направлены против других стран, в том числе и против РФ.

В.ОГРЫЗКО выразил надежду, что на встрече в Санкт-Петербурге 6 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудят эту тему и найдут взаимопонимание. «Мне кажется этот диалог, безусловно, снимет обеспокоенность, которая до сих пор еще имеет место в позиции РФ», - сказал министр.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что это уже второй такой документ, который принимает Госдума России.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором предлагает руководству страны в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, и рассмотреть вопрос о выходе России из этого документа.