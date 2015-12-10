Яценюк просит Гройсмана отвести завтра не меньше трех часов для отчета в Раде

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

В сообщении говорится, что в пятницу, 11 декабря, в рамках Часа вопросов к правительству Яценюк вместе со всем составом Кабмина придут в Верховную Раду и отчитаются о результатах работы за год.

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Премьер-министр обращается к председателю ВР отвести не менее трех часов для выступлений председателя правительства, министров и их ответов на вопросы.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев заявил, что отчет правительства завтра в Верховной Раде может не состояться.

"По настоянию нескольких фракций предложили оставить просто Час вопросов к правительству, аотчет правительства делать тогда, когда, наконец, мы начнем рассматривать бюджет и поправки в налоговое законодательство. Возможно, это и правильно, потому что о чем завтра отчитываться? Страна без бюджета за 20 дней до старта бюджетного года, никаких изменений в налоговое законодательство. О чем правительство вообще может отчитываться в этой ситуации?", - сказал парламентарий.