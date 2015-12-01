Фирташ отложил возвращение в Украину из-за "политических преследований"

Соответствующее заявление бизнесмена обнародовала Федерация работодателей Украины.

«Я принял решение перенести свой приезд в Украину. Как известно, завтра, 2 декабря, в Киеве состоится съезд Федерации работодателей Украины, на котором должен быть рассмотрен и принят План модернизации Украины. На сегодняшний день - это единственный и безальтернативный план выхода страны из экономического коллапса. Мне очень обидно, что сегодняшняя украинская власть предприняла беспрецедентные шаги и сделала все, чтобы сорвать мой приезд в Украину и не дать возможности реализовать этот план. Украинская власть показала свою полную несостоятельность и некомпетентность», - говорится в заявлении.

«Я считаю действия украинской власти по отношению ко мне преступными и расцениваю их как политические преследования. Я благодарен всем тем, кто создавал План модернизации Украины и хочу заверить, что, несмотря на все препятствия, я продолжу эту работу, и мы достигнем запланированного результата», - заверил Фирташ.

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Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу Федерального бюро расследований США, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при вынесении американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему вернули заграничный паспорт, и он может ехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.

25 ноября Deutsche Welle сообщила, что Фирташ вернется в Украину и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.

Украина - одна из немногих стран, куда Фирташ может выехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать в более чем 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.

29 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Фирташ после прибытия в Украину будет задержан.