В Вене начался суд по экстрадиции Фирташа в США (фото)

В начале заседания Дмитрий Фирташ отказался от экстрадиции. На вопрос о причинах ответил так: "Я считаю, тут четкая политическая мотивация. Хочу, чтобы выступили адвокаты, а потом я".

Далее в суде началось выступление адвоката, который доказывает невиновность Фирташа. Его выступление сопровождает слайдшоу на экране в зале суда, передает Сегодня.

Читайте такжеСуд арестовал газ Фирташа стоимостью более 4 миллиардов гривеньПоддержать бизнесмена пришли народные депутаты Вадим Рабинович, Михаил Папиев и Юлия Левочкина.

Суд вызвал большой резонанс: в зале собрались несколько десятков журналистов, в том числе около десяти телевизионных камер.

Напомним, Фирташ был задержан 12 марта 2014 года австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Он обвиняется в США во взяточничестве и создании преступного сообщества. 21 марта 2014 года, спустя девять дней после ареста, Фирташ был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Он свободно передвигается по Вене, но не имеет возможности покинуть страну.