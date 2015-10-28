Прокуратура Вены обжаловала отказ в экстрадиции Фирташа в США
Прокуратура Вены подала апелляционную жалобу на отказ суда в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.
Как отметили в прокуратуре, жалоба была подана 23 октября. Жалобу будет рассматривать Высший земельный суд Вены, сообщает Deutsche Welle.
Таким образом, вопрос экстрадиции Фирташа решится в суде второй инстанции.
В суде первой инстанции он весной одержал победу: адвокаты добились отказа в выдаче олигарха в Соединенные Штаты, где Фирташа обвиняют в коррупции.
Апелляция была подана почти через полгода, ведь стороны лишь в середине октября официально получили от суда все документы. Ожидается, что суд второй инстанции рассмотрит жалобу в следующем году.
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В сообщении отмечается, что Фирташ не обязан ожидать на судебное заседание в Вене. Еще весной ему вернули заграничный паспорт. Имея оригинал решения суда об отказе в экстрадиции в США, он может вернуться в Украину. Однако его пресс-секретарь отказался сообщить Deutsche Welle, когда Фирташ вернется на родину.
Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года на запрос американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.
Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.
В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.
30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.