МВД обещает задержать Фирташа по прибытию в Украину

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Согласно ст. 597 УПК Украины, а также ратифицированной Украиной в 2006 году конвенции ООН против коррупции, Генпрокуратура Украины в ответ на соответствующее ходатайство Минюста США даст указания Национальной полиции Украины в случае прибытия на территорию Украины произвести задержание Дмитрия Фирташа на 72 часа, в течении которых будет оформлено соответствующее решение о 40-дневном аресте, вплоть до передачи всех материалов производства или ряда эпизодов по предъявленным США Фирташу обвинениям", - написал он.

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Напомним, ранее сообщилось, что Фирташ намерен 2 декабря принять участие в съезде Федерации работодателей Украины. Кроме речи Фирташа, на собрании ожидается выступление привлеченных им именитых западных экс-политиков, в том числе бывшего вице-канцлера Австрии Михаэля Шпинделеггера и бывшего премьера Польши Вальдемара Павляка.

Фирташ впервые с весны 2014 года прибудет в Украину. В течение года миллиардер ожидал в Вене суда по экстрадиции в США. В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политический мотив американского ордера на арест. Сейчас ему возвращен загранпаспорт и он может приехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в 2016 году.

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Украина - одна из немногих стран, в которую из Австрии Фирташ может приехать. Олигарх не может въезжать в более чем сто стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.