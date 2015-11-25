СМИ: на следующей неделе Фирташ вернется в Украину

Как сообщил Deutsche Welle пресс-секретарь Дмитрия Фирташа, бизнесмен 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет. Кроме речи Дмитрия Фирташа, на собрании ожидается выступление привлеченных им именитых западных экс-политиков, в том числе бывшего вице-канцлера Австрии Михаэля Шпиндельегера и бывшего премьера Польши Вальдемара Павляка. Бывшие политики работают как советники в инициированном олигархом "Агентстве по модернизации Украины".

Читайте такжеПрокуратура Вены обжаловала отказ в экстрадиции Фирташа в США

Дмитрий Фирташ впервые с весны 2014 года прибудет в Украину. В течение года миллиардер ожидал в Вене суда по экстрадиции в США. В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политический мотив американского ордера на арест. Впрочем, следующие полгода Дмитрию Фирташу пришлось ждать, пока ему выдали решение суда. Теперь ему возвращен загранпаспорт и он может приехать в Украину.Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в 2016 году.

Украина - одна из немногих стран, в которую из Австрии может приехать Дмитрий Фирташ. Олигарх не может въезжать в более чем сто стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.