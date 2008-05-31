Балога говорит, что не конфликтует с НУ-НС и не боится отставки

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что его отношения с блоком “Наша Украина – Народная самооборона” не являются конфликтными, и он не боится отставки с должности.

Об этом он заявил в интервью журналу "Корреспондент".

"Никакого противостояния нет, хотя кое-кто пытается представить мои отношения с НУ-НС как конфликт. Пока Президент остается почетным председателем "Нашей Украины", я как член его команды буду работать на конструктив", - сказал В.БАЛОГА.

Говоря о своем пребывании в должности, В.БАЛОГА сказал: "Отставки я боюсь меньше всего. Решение за Президентом. Если он решит, что на Банковой нужен другой человек, я выполню его решение".