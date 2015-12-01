Минские соглашения поддерживают всего 16% украинцев - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова, которые были представлены сегодня на брифинге.

Отрицательно к Минским договоренностям относятся 32,5% респондентов (в марте - 22,2%). Нейтральное отношение – у 28%. При этом 9% сказали, что ничего о них не знают. Не смогли ответить 14,4%.

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По данным опроса, отрицательные оценки результатов Минских договоренностей наиболее выражены в Западном, Центральном регионах и на Донбассе.

Центр Разумкова провел опрос с 6 по 23 ноября. Опрошено 2008 респондентов во всех регионах, кроме временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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