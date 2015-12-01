Турчинов о сотрудничестве Олланда с Путиным: "союз с террористами для борьбы с терроризмом"

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Турчинов раскритиковал позицию президента Франции Франсуа Олланда за сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом.

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"Заявления Олланда будто логичные: нужно победить мировой терроризм и для этого необходимо объединить все усилия. Но с кем хочет объединить усилия, уважаемый мной президент Франции? Объединить усилия с центром, который финансирует и формирует террористическую угрозу в мире? Объединить усилия со страной, которая демонстративно нарушает подписанные ею международные договоры, устав ООН, ветирует решение о создании международного трибунала для наказания террористов - русских наемников, которые уничтожили из предоставленного Россией зенитно-ракетного комплекса "Бук" малайзийский "Боинг"?", - отметил секретарь СНБО.

Он напоминает, что опыт сотрудничества правительств с террористическими организациями привел лишь к тому, что партнеры-террористы поворачивали оружие против своих "спонсоров".

"Современная история знает достаточно примеров использования одних террористов в борьбе с другими, но никакого "happy end" такого сотрудничества неизвестно. Завершился трагедией опыт сотрудничества некоторых западных спецслужб с радикальными и террористическими организациями на Ближнем Востоке. Еще начиная с 70-х годов ХХ века, их пытались использовать в качестве барьера против коммунизации и распространения марксистской идеологии среди арабских стран. Можно вспомнить тех же афганских моджахедов, которых вооружали, финансировали и обучали для противостояния советским войскам в Афганистане, и которые, достигнув цели, потом повернули оружие против своих спонсоров", - подчеркнул Турчинов.

Он также утверждает, что многие западные политики не понимают, что Россия готовится к значительно более масштабной войне. "Россия готовится к серьезной и масштабной войне. На востоке Украины они отрабатывали технологию проведения сухопутных операций с использованием мощной артиллерии и систем залпового огня. В Сирии РФ проводит обучение и отрабатывает боевое применение своих самолетов и ракет. Вспомните хотя бы недавние атаки на Сирию боевых ракет, которые были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, с подводной лодки "Ростов-на-Дону" или с кораблей Каспийской флотилии", - заявил Турчинов.

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Попытки договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, по мнению секретаря СНБО, приведут к еще большей агрессии.

"Союз с террористами для борьбы с терроризмом - это безумие, что будет провоцировать еще большую агрессию и насилие. Этот союз приведет к еще большему количеству жертв среди мирного населения. Попытки договориться с Россией и Путиным запускают механизм, который сработал 11 сентября, но в более страшных и зверских масштабах", - подчеркнул Турчинов.