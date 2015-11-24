Путин уже готовит заявление по сбитому турками российскому Су-24 - СМИ

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в Кремле.

Подробности заявления пока не разглашаются.

Ранее сегодня турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Кроме того, ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи снарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.