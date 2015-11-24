Путин уже готовит заявление по сбитому турками российскому Су-24 - СМИ
11:51, 24 ноября 2015Политика
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Президент РФ Владимир Путин готовит заявление в связи с крушением российского СУ-24 в Сирии.
REUTERS
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в Кремле.
Подробности заявления пока не разглашаются.
Ранее сегодня турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
Кроме того, ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи снарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.
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