Турция заявила, что сбитый на границе Сирии беспилотник оказался российского производства

Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что БПЛА является аппаратом российского производства "Орлан-10".

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Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного американского представителя, что сбитый на границе Турции с Сирией беспилотник принадлежит России.

В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что российские беспилотники, которые ведут воздушную разведку в Сирии, «функционируют в плановом режиме».