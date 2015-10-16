Турция заявила, что сбитый на границе Сирии беспилотник оказался российского производства
18:00, 16 октября 2015Мир
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Генштаб вооруженных сил Турции назвал модель и страну-производитель беспилотника, сбитого на сирийской границе.
Сегодня на сирийской границе был сбит беспилотник / hurriyet.com.tr
Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что БПЛА является аппаратом российского производства "Орлан-10".
Düşürülen İHA http://t.co/qT73I6IYJKpic.twitter.com/kAhktYFZJE
— milliyet.com.tr (@milliyet) October 16, 2015
İşte TSK'nın düşürdüğü hava aracı pic.twitter.com/oh39ct0Tzf
— Habertürk TV (@HaberturkTV) October 16, 2015
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Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного американского представителя, что сбитый на границе Турции с Сирией беспилотник принадлежит России.
В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что российские беспилотники, которые ведут воздушную разведку в Сирии, «функционируют в плановом режиме».
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