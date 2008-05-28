Ющенко пожелал Черновецкому найти гармонию

На последних выборах в Киевсовет и мэра столицы киевляне продемонстрировали, что хотят иметь прагматичную, а не популистскую власть. Такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции для украинских СМИ в Виннипеге (Канада) во вторник.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, проблема киевских выборов заключалась в том, что целью их проведения было не то, как усовершенствовать жизнь киевлян, провести реформы в столице, а их целью было осуществить ревизию существующей власти в городе. “В центре киевских выборов не была поставлена благая миссия. В столице определенным политическим силам необходимо было привнести возмущение, не покой, ревизию. Потому что казалось, отныне они все могут”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что киевский избиратель засвидетельствовал, что его больше интересуют прикладные дела, и что он не хочет жить в скандалах и взаимных обвинениях. “Людям поднадоело жить под очередным пиар-шагом – мне кажется, это есть общее настроение людей”, - сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что провалилась идея тех политических сил, которые “шли на демагогии”.

“Выборы, по моему мнению, свидетельствуют о том, что тот, кто хочет себя присоединить к демократической коалиции, тот должен научиться блокироваться. Демократия не проиграла, она просто продемонстрировала, что она является настолько важной, настолько чувствительной, что она требует высокой личной политической культуры”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что выборы в Киеве 25 мая состоялись демократическим способом. Главным уроком Президент назвал то, что эти выборы в очередной раз засвидетельствовали, что при любой сложной ситуации есть демократический способ ее решения.

“Я желал бы всем политическим силам, которые прошли в Киевский городской совет, новоизбранному мэру - найти ту гармонию, которой, по моему мнению, должен славиться стольный град Киев. Демонстрируя регионам, территориям, как, независимо от того, какая у тебя идеология, под каким флагом ты зашел в мэрию, ты, прежде всего, заботишься о том, как должен развиваться город”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы киевская власть стала примером для других городов.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, согласно результатам инициированных БЮТ досрочных выборов, в Киевсовет проходят 7 политических сил: Блок Леонида Черновецкого набирает 30,47% голосов, Блок Юлии Тимошенко – 22,81%, Блок Виталия Кличко – 10,61%, Блок Литвина – 8,13%, “Громадський актив Киева“ – 5,94%, Партия регионов – 3,96% и Блок Николая Катеринчука - 3,47%. Другие партии и блоки, в том числе Блок “Наша Украина – Народная самооборона”, набирают меньше 3% голосов.

На выборах мэра Киева лидирует нынешний столичный председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ - он набирает 37,74% голосов киевлян, опережая представителя БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на 18%. По предварительной информации, за А.ТУРЧИНОВА проголосовали 19,11%, за Виталия КЛИЧКО - 17,97% киевлян.