Криворожская "Батькивщина" заменит своих членов ТИК, голосовавших за признание победы Вилкула

Об этом говорится в заявлении Криворожской горорганизации "Батькивщины".

"ВО "Батькивщина" поддерживает общую позицию демократических сил Криворожья и будет бороться за определение справедливого результата волеизъявления избирателей. Мы против фальсификаций", - говорится в нем.

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В то же время отмечается, что партия заменит своих представителей в горизбиркоме.

"У нас нет претензий к нашим представителям в территориальной комиссии. Но для получения чистоты справедливых результатов голосования 15 ноября 2015 года, во избежания ненужных спекуляций, дестабилизации ситуации в городе мы вносим предложения на территориальную комиссию по выборам мэра Кривого Рога на замену членов комиссии по нашей квоте", - заявили в "Батькивщине".

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Напомним, ранее было опубликовано заявление Криворожской горорганизации "Батькивщины", в котором та признает официальные результаты второго тура выборов мэра Кривого Рога и призывает другие партии "прекратить спекуляции на эту тему".

В свою очередь в Днепропетровской областной организации партии заявили, что Криворожская горорганизация на самом деле так же выступает за пересмотр результатов выборов мэра, как этого требует и партия "Самопомич", чей кандидат Юрий Милобог выступал против Вилкула во втором туре.