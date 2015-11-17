"Самопомич" хочет частично отменить результаты выборов в Кривом Роге - BBC

Об этом заявил председатель Днепропетровской организации партии Александр Лигін, передает BBC Украина.

"Наблюдатели от кандидата Юрия Милобога, которого выдвинула "Самопомич", зафиксировали факты массовых нарушениях на избирательных участках по всему городу", - говорится в сообщении политсилы.

Там также отметили, что "Самопомич" совместно с представителями "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко" уже создали оперативный штаб.

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"Люди готовы выйти на улицу, чтобы показать свое возмущение такими махинациями. И наша задача, чтобы те акции, которые готовятся на завтра, прошли мирно и демократично", - отметил депутат Семен Семенченко, который находится в Кривом Роге.

По данным ЦИК, мэром Кривого Рога стал Юлий Вилкул из "Оппозиционного блока. У него 49,25% голосов избирателей, у Юрия Милобога - 48,83%.