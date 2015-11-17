Криворожская "Батькивщина" признала избрание Вилкула, областная организация говорит обратное

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель по идеологическим вопросам руководителя Днепропетровской облорганизации партии Олег Робкин, отвечая на вопрос о распространенной от имени Криворожской "Батькивщины" заявление о признании выборов легитимными.

"Динамика подсчета голосов выборов была такая: они шли ноздря в ноздрю. А потом появились дополнительные факты возможных фальсификаций. Мы этот вопрос обсудили на бюро, и Криворожская организация согласилась с позицией демократических сил относительно проверки фактов фальсификации выборов мэра Кривого Рога и поддерживает инициативу о пересчете голосов", - отметил он.

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"Если фактически есть такие материалы, мы будем поддерживать демократические силы. Но нужны факты", - сказал Робкин в ответ на уточняющий вопрос, поддержит "Батькивщина" требование об отмене результатов выборов на некоторых участках, как об этом ранее заявляли представители "Самопомочи".

В то же время, комментируя то, что представители "Батькивщины" в городской избирательной комиссии голосуют в унисон с представителями "Оппозиционного блока" и поддержали конечный протокол об избрании Юрия Вилкула мэром города, Робкин сказал: "У меня нет таких фактов. Я не имею фактического материала для обсуждения этой темы".

В то же время в заявлении за подписью председателя Криворожской городской организации "Батькивщины" Ольги Бабенко, распространенном накануне, говорилось, что два представителя горизбиркома от этой партии проголосовали за утверждение окончательного протокола.

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"Мы имеем все основания считать второй тур выборов городского головы в Кривом Роге состоявшимися, а результат – легитимным. Просим другие политические силы прекратить спекуляции на эту тему", - сказано в заявлении.

В свою очередь Робкин не смог ответить, когда именно была подготовлена эта заявление Криворожской горорганизации партии.

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