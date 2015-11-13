Под Киевом нашли имение Кличко на "захваченном" пляже (видео, документы)

Оформлено оно на жену Виталия Кличко Наталью Егорову, говорится на сайте активистов.

В сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество указано, что Егорова приобрела дом отдыха по адресу с. Лютеж, ул.Приморская, 128.

При этом стоит отметить, что в декларации Виталия Кличко этот дом указан.

Но интересным является тот факт, что земельный участок, на котором построен особняк, находится в государственной собственности.

В аренду на 49 лет этот участок площадью почти в 10 га в Вышгородской РГА приняло ООО "Вишгородлесстрой". Его целевое назначение указано как рекреационное, под размещение базы отдыха.

Кроме того, место регистрации арендатора ООО "Вишгородлесстрой" совпадает с адресом самого дома Виталия Кличко, а именно - с. Лютеж, ул. Приморская, 128.

Стоит отметить, что среди учредителей ООО "Вишгородлесстрой" значатся ООО "Северная инвестиционная группа" и ООО "Школа капитанов", учредителями которых в свою очередь является Старостенко Анна и Павел Рябикин соответственно.

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Анна Старостенко с сентября 2014 года занимает должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Павел Рябикин с июля 2014 года также занимал аналогичную должность, но был уволен в сентябре 2015-го по собственному желанию.

"Непонятно только, на каком основании территорию вокруг дома Виталия Кличко, а именно береговую линию р. Днепр, перекрыто вот таким забором с обеих сторон", - выражает "Автомайдан" возмущение и излагает соответствующие фото.

"То есть получается, что с этой частью берега возле "дома отдыха" Виталия Кличко состоялся банальный самозахват? Есть надежда, что это просто какая-то ошибка в реестрах, потому что не может же мэр украинской столицы быть причастным к подобному правовому произволу?" - подчеркнули активисты.