СБУ подозревает сеть супермаркетов Ахметова в хищении 26,7 миллиона гривень из бюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Грицак отметил, что 30 октября в Днепропетровске "за день до проведения широкомасштабной операции был проведен ряд следственно-оперативных действий, обысков, выемок".

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"В частности, по структуре, которая из государственного бюджета украла, мягко говоря, 26,7 млн грн, а также минимизировала налоги в бюджет на сумму около 500 млн грн. Сумма неплохая, если учесть, что речь идет о сети известных супермаркетов под названием "Брусничка". С кем они аффилированы и ассоциированы - я думаю, вам несложно будет разобраться самим", - сказал Грицак.

Справка УНИАН. Развитием сети фрешмаркетов «Брусничка» занимается компания «Украинский ритейл», входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова. Создана в 2006 году. Первый магазин торговой сети «Брусничка» был открыт в Донецке в марте 2007 года.

На сегодняшний день количество торговых объектов сети превышает 150.