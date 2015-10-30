УКРОП призвал Порошенко, Тимошенко, Ляшко и Садового сплотиться перед угрозой реванша бывших "регионалов"

Об этом глава политсовета УКРОПа Геннадий Корбан заявил в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

"Партия УКРОП состоялась на этих выборах как всеукраинская партия, которая равномерно прошла в 18 областных советов Украины, более чем в 50 городских советов, более чем в 260 райсоветов. Для нас это был первый заход в политику, но мы будем готовиться к борьбе, будем готовиться к парламентским выборам", – сказал Корбан, подводя первые итоги местных выборов для своей политсилы.

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По словам лидера УКРОПа, партия власти боится, что патриоты пойдут во власть, и всячески препятствовала этому во время местных выборов.

Из Администрации президента, сказал Корбан, было дано распоряжение поставить информационный блок, чтобы УКРОП не упоминался в СМИ. "Это делается умышленно. Даже когда освещались события по Евгению Терехову, то на лояльных к президенту каналах не упоминалось, что это кандидат от УКРОПа", – подчеркнул он.

Но несмотря на это, отметил Корбан, за УКРОП равномерно голосуют Львовская, Тернопольская, Ровенская, Житомирская, Сумская, Запорожская области, "и даже в Старобельске Луганской области мы взяли более 18%".

"Семь "укроповцев" на этих выборах победили в первом туре и стали мэрами небольших городов, 3 – сельскими и поселковыми главами. Наши мэры – в Ямполе (Винницкая область), в Желтых Водах (Днепропетровская область), в Барановке (Житомирская), в Светловодске (Кировоградская), в Новом Раздоле и в Глинянах (Львовская), в Кролевце (Сумская область)", – сказал Корбан, добавив, что представители УКРОПа также стали главами сел и поселков в Полтавской области – с. Руновщина, с. Семеновка, и в Черниговской области – с. Чернецкое.

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Кроме того, в Днепропетровской и Волынской областях 5 партийцев вышли во второй тур выборов мэров городов. Среди них – претендент на пост мэра Днепропетровска Борис Филатов и кандидат в мэры Павлограда Евгений Терехов. Борьба продолжается также в Кривом Роге и Запорожье.

Корбан призвал СМИ не ослаблять внимание к избирательному процессу, так как только общественный резонанс способен удержать фальсификаторов от нарушений.

Также лидер УКРОПа призвал другие политические силы сплотиться для противодействия экс-регионалам во втором туре.

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"Партии демократического толка должны внимательно отнестись к своим представителям в избирательных комиссиях и определиться, кого они будут поддерживать на выборах. Молчание Порошенко, Тимошенко, Ляшко и Садового будет означать их поддержку экс-регионалов. Мы просим политиков сказать свое слово. Со своей стороны мы готовы протянуть им руку – чтобы не прошел реванш", – заявил Корбан.