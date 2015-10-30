Кабмин создал Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии
16:19, 30 октября 2015Политика
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Кабинет министров Украины создал в Сумах Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии.
Кабмин создал в Сумах НИЦ ракетных войск и артиллерии / Фото УНИАН
Об этом говорится в распоряжении №1114 от 21 октября.
"Принять предложение Министерства обороны о создании в 2015 году Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (Сумы) на базе филиала Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (Сумы), который ликвидируется", - говорится в документе.
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Расходы, связанные с выполнением этого решения, правительство распорядилось осуществить в пределах соответствующих бюджетных назначений, предусмотренных Минобороны в государственном бюджете.
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