Кабмин создал Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии

Об этом говорится в распоряжении №1114 от 21 октября.

"Принять предложение Министерства обороны о создании в 2015 году Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (Сумы) на базе филиала Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (Сумы), который ликвидируется", - говорится в документе.

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Расходы, связанные с выполнением этого решения, правительство распорядилось осуществить в пределах соответствующих бюджетных назначений, предусмотренных Минобороны в государственном бюджете.