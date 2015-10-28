"УКРОП" обжаловал решение ЦИК о непроведении второго тура выборов мэра Павлограда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал после подачи иска в суд председатель партии Геннадий Корбан.

В частности, он отметил необходимость отмены вчерашнего решения ЦИК, в котором дается рекомендация горизбиркому Павлограда не проводить второй тур выборов городского головы.

"Завтра "Оппоблок" будет обжаловать итоги выборов в связи с тем, что было вот это решение ЦИК. И для того, чтобы избежать этих последствий, Евгений подал иск... чтобы избежать подобных последствий уже по результатам второго тура", - заявил Корбан.

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По словам Корбана, на ближайшей пленарной неделе депутаты "будут ставить вопрос в парламенте ребром по поводу отстранения господина Охендовского и еще семи членов ЦИК".

Вместе с тем, он сообщил, что "УКРОП" будет предлагать на должность председателя ЦИК нынешнего замглаву комиссии Андрея Магеру после соответствующих ротаций состава членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 9 членов ЦИК поддержали решение о том, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, поскольку в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

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По данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов ("УКРОП") и Анатолий Вершина ("Оппозиционный блок").

Сам Терехов констатировал, что "на 30 сентября в Павлограде было избирателей 92 856 человек, в день выборов было 90 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 850 человек".

КИУ считает, что ЦИК грубо нарушил закон "О местных выборах", отменяя второй тур мэра Павлограда.