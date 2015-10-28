Власть сдает "Оппоблоку" восточные области в обмен на поддержку на центральном уровне - Карасев

Так считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя ситуацию с выборами в Днепропетровске.

«Когда результаты различных экзитполов приблизительно одинаковые, а результаты подсчета голосов существенно отличаются и разница превышает стандартную социологическую погрешность, это может свидетельствовать о масштабных фальсификациях на этапе подсчета голосов в окружных избирательных комиссиях или непосредственно в городских или областных», – сказал политический эксперт.

По его словам, технология подмены протоколов по дороге из окружной комиссии давно практикуется в Украине. «Вся страна наблюдала за нарушениями, которые происходят в городской избирательной комиссии Днепропетровска, – отметил Карасев, – и сегодня понятно, что дыма без огня не бывает и эти нарушения не были случайными, а имели свою цель».

Этой целью, по мнению политического эксперта, является попытка сфальсифицировать выборы в пользу представителя «Оппоблока» Александра Вилкула.

«Власть, а именно президентская вертикаль, дважды молча поддержала «Оппозиционный блок» и Вилкула, – констатировал Карасев. – Первый раз, когда «Солидарность» выдвинула на пост мэра явно непроходного кандидата, второй раз – когда позволила беззакония в городской избирательной комиссии».

Эксперт считает, что все нарушения, о которых сигнализировали из Днепропетровска, могли быть устранены решением Центральной избирательной комиссии, впрочем она, как и в случае с Мариуполем и Красноармейском, сделала вид, что нарушений не было. «И это говорит только об одном – проталкивание «Оппоблока» в Днепропетровске санкционировано на самом верху», – сказал он.

Причины бездействия власти в обеспечении прозрачного избирательного процесса в Днепропетровске Вадим Карасев видит в ее желании договориться с бывшими регионалами, «как она уже это делает в парламенте по голосованию за изменения в Конституцию». Он думает, что власть пытается сдать «Опоблоку», «Відродженню» и «Нашему краю» восточные области Украины, взамен получив поддержку на центральном уровне.

«Похоже, это самая циничная сделка со времен создания «широкой коалиции», которая в 2006 году дала Януковичу занять кресло премьер-министра. Теперь времена Януковича возвращаются политическими договорняками», – сказал Карасев.